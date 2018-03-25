Hyundai Santa Fe Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 71 тыс. км Цена: 1149 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: правый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синий Информация о владельце Город: Туапсе, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии. 2.4 (175 л.с.) АКПП, 4WD, комплектация Dynamic. Раздельный климат,полный электропакет, датчик дождя, система изменения режима рулевого управления Flex steer(normal sport comfort), ассистент спуска с горы, подогрев зеркал и передних сидений, борткомпьютер, электрозеркала, сигнализация с ОС и автозапуском.

Машина куплена новой в декабре 2012 г, в Краснодаре, ПТС оригинал выдан 12.2012, один хозяин, все ТО у официального дилера ( Сервисная книга с отметками и заказ-нарядами), 2 комплекта ключей, 2 комплекта резины ( зима Kumho, лето Kumho) R17. Крашеных деталей нет (без подкрасов, вмятин и царапин), стекла все заводские! Состояние отличное, машина полностью обслужена, вложений не требует!