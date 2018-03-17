Hyundai Santa Fe Дата публикации: 25.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 182 тыс. км Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Круиз-контроль Легкосплавные диски Люк Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Ноябрь 2006. Люк, климат, кожаный салон, автозапуск. Или обмен с доплатой в мою сторону на менее мощное авто.