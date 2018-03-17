Hyundai Santa Fe
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 182 тыс. км
Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Люк
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Ноябрь 2006. Люк, климат, кожаный салон, автозапуск. Или обмен с доплатой в мою сторону на менее мощное авто.
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