Hyundai Santa Fe
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 165 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Денис
Телефон:
Описание
Максимальнаяя комплектация! Я второй собственник, машина в отличном состоянии, даже без учета возраста. Владею 2 года, в ДТП не участвовал, по кузову есть пара мелочей. Звоните обсудим.
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