Hyundai Santa Fe

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 165 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Максимальнаяя комплектация! Я второй собственник, машина в отличном состоянии, даже без учета возраста. Владею 2 года, в ДТП не участвовал, по кузову есть пара мелочей. Звоните обсудим.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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