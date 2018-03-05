Hyundai Santa Fe Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 165 тыс. км Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Максимальнаяя комплектация! Я второй собственник, машина в отличном состоянии, даже без учета возраста. Владею 2 года, в ДТП не участвовал, по кузову есть пара мелочей. Звоните обсудим.