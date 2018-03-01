Hyundai Santa Fe
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 55 тыс. км
Цена: 1375 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Описание
Автомобиль в идеальнейшем состоянии. Не бит и не крашен. Весь в оригинальной краске, включая бамперы. Пробег всего 55 т. км. Подтвержден заказ- нарядами и сервисной книгой. Находится на заводской гарантии до сентября 2018 года. Покупал его лично в отделе трейд- ин официального дилера за наличный расчет ( чеки и ДКП могу предоставить покупателю). Это самая максимальная комплектация "Хай Тек", доступная для этого кузова:
- панорамная крыша
- система автоматической парковки
- шторки для задних пассажиров
- бортовой дисплей Супервижн
- большой монитор с Навигацией
- камера заднего вида
- 19" легкосплавные диски
- память водительского сиденья
- кожаная отделка сидений
- комфортный доступ в авто
- электропривод ручника
- ксеноновые фары
- и тд и тп...
Перед зимой куплена абсолютно новая шипованная резина Данлоп за 32 труб. С полным приводом проблем нет. ТО-5 сделано при пробеге 47 т. км, соответственно, никаких вложений не требуется. Стоит очень хороший противоугонный комплекс. Есть автозапуск и турботаймер. Договор подписываю лично. В ГИБДД или на диагностику - без проблем. Касательно торга - его нет.
Вин для проверки - KMHSU81XDDU167650. Зафиксировано 1 ДТП - спереди повреждена крышка омывателя и царапина на бампере. Не делаю, дабы не было вопросов относительно соприкосновения.
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