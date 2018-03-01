Hyundai Santa Fe Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 55 тыс. км Цена: 1375 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальнейшем состоянии. Не бит и не крашен. Весь в оригинальной краске, включая бамперы. Пробег всего 55 т. км. Подтвержден заказ- нарядами и сервисной книгой. Находится на заводской гарантии до сентября 2018 года. Покупал его лично в отделе трейд- ин официального дилера за наличный расчет ( чеки и ДКП могу предоставить покупателю). Это самая максимальная комплектация "Хай Тек", доступная для этого кузова:

- панорамная крыша

- система автоматической парковки

- шторки для задних пассажиров

- бортовой дисплей Супервижн

- большой монитор с Навигацией

- камера заднего вида

- 19" легкосплавные диски

- память водительского сиденья

- кожаная отделка сидений

- комфортный доступ в авто

- электропривод ручника

- ксеноновые фары

- и тд и тп...

Перед зимой куплена абсолютно новая шипованная резина Данлоп за 32 труб. С полным приводом проблем нет. ТО-5 сделано при пробеге 47 т. км, соответственно, никаких вложений не требуется. Стоит очень хороший противоугонный комплекс. Есть автозапуск и турботаймер. Договор подписываю лично. В ГИБДД или на диагностику - без проблем. Касательно торга - его нет.

Вин для проверки - KMHSU81XDDU167650. Зафиксировано 1 ДТП - спереди повреждена крышка омывателя и царапина на бампере. Не делаю, дабы не было вопросов относительно соприкосновения.