Hyundai Santa Fe

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 55 тыс. км

Цена: 1375 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальнейшем состоянии. Не бит и не крашен. Весь в оригинальной краске, включая бамперы. Пробег всего 55 т. км. Подтвержден заказ- нарядами и сервисной книгой. Находится на заводской гарантии до сентября 2018 года. Покупал его лично в отделе трейд- ин официального дилера за наличный расчет ( чеки и ДКП могу предоставить покупателю). Это самая максимальная комплектация "Хай Тек", доступная для этого кузова:
- панорамная крыша
- система автоматической парковки
- шторки для задних пассажиров
- бортовой дисплей Супервижн
- большой монитор с Навигацией
- камера заднего вида
- 19" легкосплавные диски
- память водительского сиденья
- кожаная отделка сидений
- комфортный доступ в авто
- электропривод ручника
- ксеноновые фары
- и тд и тп...
Перед зимой куплена абсолютно новая шипованная резина Данлоп за 32 труб. С полным приводом проблем нет. ТО-5 сделано при пробеге 47 т. км, соответственно, никаких вложений не требуется. Стоит очень хороший противоугонный комплекс. Есть автозапуск и турботаймер. Договор подписываю лично. В ГИБДД или на диагностику - без проблем. Касательно торга - его нет.
Вин для проверки - KMHSU81XDDU167650. Зафиксировано 1 ДТП - спереди повреждена крышка омывателя и царапина на бампере. Не делаю, дабы не было вопросов относительно соприкосновения.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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