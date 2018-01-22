Hyundai Santa Fe Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 37 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 80 тыс. км Цена: 1570 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Обслуживалась только у дилера, все отметки в сервисной книге. Обмен не рассматриваю. Разумный торг. Единственный хозяин. Два комплекта резины:зима липучка корейская, лето Бриджстоун. На 75 тыс. заменено масло в коробке

10.01.2018 г. сделана химчистка салона, консервация двигателя, нанесено защитное покрытие KeramikPro.