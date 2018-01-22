Hyundai Santa Fe
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 1570 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Обслуживалась только у дилера, все отметки в сервисной книге. Обмен не рассматриваю. Разумный торг. Единственный хозяин. Два комплекта резины:зима липучка корейская, лето Бриджстоун. На 75 тыс. заменено масло в коробке
10.01.2018 г. сделана химчистка салона, консервация двигателя, нанесено защитное покрытие KeramikPro.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.