Hyundai Santa Fe

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 1570 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Обслуживалась только у дилера, все отметки в сервисной книге. Обмен не рассматриваю. Разумный торг. Единственный хозяин. Два комплекта резины:зима липучка корейская, лето Бриджстоун. На 75 тыс. заменено масло в коробке
10.01.2018 г. сделана химчистка салона, консервация двигателя, нанесено защитное покрытие KeramikPro.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe

Подержанная, пробег 236 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

845 тыс. руб.

Hyundai Santa Fe

Подержанная, пробег 171,395 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

792 тыс. руб.

Hyundai Santa Fe

Подержанная, пробег 63,351 тыс. км.
Волгоградская область, Аксай

1300 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Santa Fe

BMW X3

Подержанная, пробег 119,922 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1680 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 24,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1539 тыс. руб.

BMW X6

Подержанная, пробег 108,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1890 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале