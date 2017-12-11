Hyundai Santa Fe Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 76 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Кирилл Телефон:

Описание

Прекрасный авто для семьи. Состояние отличное. Ездила женщина. Бережная эксплуатация. Все расходники поменяны. Есть мелкие недочеты по кузову, на фото все видно.