Hyundai Santa Fe

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 76 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Кирилл

Телефон:

Описание

Прекрасный авто для семьи. Состояние отличное. Ездила женщина. Бережная эксплуатация. Все расходники поменяны. Есть мелкие недочеты по кузову, на фото все видно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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