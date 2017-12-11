Hyundai Santa Fe
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 76 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Кирилл
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Описание
Прекрасный авто для семьи. Состояние отличное. Ездила женщина. Бережная эксплуатация. Все расходники поменяны. Есть мелкие недочеты по кузову, на фото все видно.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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