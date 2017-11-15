Hyundai S Coupe
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 320 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ольга
Описание
Продам любимца в связи с расширением семьи, не помещаемся уже. Машина ухоженная, очень экономичная, резвая. Расход смешной, пробег родной, редкий и беспроблемный двиг, расходники и запчасти в большинстве своем подходят от таких распространенных машин как акцент, Элантра и т. д. На машине езжу ежедневно, осмотр по договоренности, все вопросы по телефону, все подробно расскажу. Отдам только в надежные руки. Торг реальному покупателю обязательно, но только у капота. Возможен обмен на кроссовер, джип, с моей доплатой до 300000. Tiburon, Coupe, Хендай Тибурон, Купэ.
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