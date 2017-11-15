Hyundai S Coupe Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 320 тыс. км Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ольга Телефон:

Описание

Продам любимца в связи с расширением семьи, не помещаемся уже. Машина ухоженная, очень экономичная, резвая. Расход смешной, пробег родной, редкий и беспроблемный двиг, расходники и запчасти в большинстве своем подходят от таких распространенных машин как акцент, Элантра и т. д. На машине езжу ежедневно, осмотр по договоренности, все вопросы по телефону, все подробно расскажу. Отдам только в надежные руки. Торг реальному покупателю обязательно, но только у капота. Возможен обмен на кроссовер, джип, с моей доплатой до 300000. Tiburon, Coupe, Хендай Тибурон, Купэ.