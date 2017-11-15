Hyundai S Coupe

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 320 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ольга

Телефон:

Описание

Продам любимца в связи с расширением семьи, не помещаемся уже. Машина ухоженная, очень экономичная, резвая. Расход смешной, пробег родной, редкий и беспроблемный двиг, расходники и запчасти в большинстве своем подходят от таких распространенных машин как акцент, Элантра и т. д. На машине езжу ежедневно, осмотр по договоренности, все вопросы по телефону, все подробно расскажу. Отдам только в надежные руки. Торг реальному покупателю обязательно, но только у капота. Возможен обмен на кроссовер, джип, с моей доплатой до 300000. Tiburon, Coupe, Хендай Тибурон, Купэ.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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