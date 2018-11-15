Hyundai Porter

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Пикап

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Ашот

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Отделка салона: кожа

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Чистый Кореец,грузовой рефрежератор +,-,шестиступка,авто в отличном состоянии

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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