Hyundai Porter
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Пикап
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Ашот
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Отделка салона: кожа
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Чистый Кореец,грузовой рефрежератор +,-,шестиступка,авто в отличном состоянии
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