Hyundai Pony Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 160 тыс. км Цена: 98 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вячеслав Телефон:

Описание

Продам хорошую машинку.Заменены передние и задние амортизаторы,сайлентблоки (в общем полностью перебиралась подвеска) .Новое масло.Машина очень хорошая никогда не подводила, сел и поехал.Есть небольшие нарекания по кузову(сами понимаете машина не новая).Не ржавая,без единого рыжика,дно и пороги целые ,кузов оцинкованный.Торг у капота.