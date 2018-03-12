Hyundai Pony

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 98 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вячеслав

Телефон:

Описание

Продам хорошую машинку.Заменены передние и задние амортизаторы,сайлентблоки (в общем полностью перебиралась подвеска) .Новое масло.Машина очень хорошая никогда не подводила, сел и поехал.Есть небольшие нарекания по кузову(сами понимаете машина не новая).Не ржавая,без единого рыжика,дно и пороги целые ,кузов оцинкованный.Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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