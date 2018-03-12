Hyundai Pony
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 98 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вячеслав
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Описание
Продам хорошую машинку.Заменены передние и задние амортизаторы,сайлентблоки (в общем полностью перебиралась подвеска) .Новое масло.Машина очень хорошая никогда не подводила, сел и поехал.Есть небольшие нарекания по кузову(сами понимаете машина не новая).Не ржавая,без единого рыжика,дно и пороги целые ,кузов оцинкованный.Торг у капота.
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