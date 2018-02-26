Hyundai Matrix Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 58 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 191,7 тыс. км Цена: 215 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Необходимые вложения уже сделаны. Двигатель, АКПП работают без проблем, ходовая в порядке. Масла, фильтры заменены только что, кондиционер заправлен. Шины всесезонные, новые. Салон чистый, просторный. По кузову есть косметические недочеты. Причина продажи - жене нужен левый руль.