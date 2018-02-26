Hyundai Matrix

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 191,7 тыс. км

Цена: 215 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Необходимые вложения уже сделаны. Двигатель, АКПП работают без проблем, ходовая в порядке. Масла, фильтры заменены только что, кондиционер заправлен. Шины всесезонные, новые. Салон чистый, просторный. По кузову есть косметические недочеты. Причина продажи - жене нужен левый руль.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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