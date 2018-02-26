Hyundai Matrix
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 191,7 тыс. км
Цена: 215 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Необходимые вложения уже сделаны. Двигатель, АКПП работают без проблем, ходовая в порядке. Масла, фильтры заменены только что, кондиционер заправлен. Шины всесезонные, новые. Салон чистый, просторный. По кузову есть косметические недочеты. Причина продажи - жене нужен левый руль.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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