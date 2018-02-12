Hyundai Matrix Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 170 тыс. км Цена: 308 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Золотой лист К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хорошая надёжная машина, все работает отлично, я сам собственник ПТС оригинал, двигатель резвый, салон чистый, в общем-то все необходимое есть для, того что бы ездить и не думать о каких либо вложении и поломок.