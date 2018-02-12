Hyundai Matrix
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 308 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Хорошая надёжная машина, все работает отлично, я сам собственник ПТС оригинал, двигатель резвый, салон чистый, в общем-то все необходимое есть для, того что бы ездить и не думать о каких либо вложении и поломок.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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