Hyundai Matrix

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 308 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Золотой лист

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хорошая надёжная машина, все работает отлично, я сам собственник ПТС оригинал, двигатель резвый, салон чистый, в общем-то все необходимое есть для, того что бы ездить и не думать о каких либо вложении и поломок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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