Hyundai Matrix Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 92,5 тыс. км Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Антон Телефон:

Описание

Продам Матрикса в превосходном состоянии. Вложений не требует, пробег родной, две хозяйки, два ключа. Салон идеальный, электрика вся рабочая. Сел- поехал. Остальное по телефону, обмен не интересен. Торг только возле капота.