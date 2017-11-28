Hyundai Matrix
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 92,5 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Антон
Телефон:
Описание
Продам Матрикса в превосходном состоянии. Вложений не требует, пробег родной, две хозяйки, два ключа. Салон идеальный, электрика вся рабочая. Сел- поехал. Остальное по телефону, обмен не интересен. Торг только возле капота.
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