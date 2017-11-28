Hyundai Matrix

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 92,5 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Антон

Телефон:

Описание

Продам Матрикса в превосходном состоянии. Вложений не требует, пробег родной, две хозяйки, два ключа. Салон идеальный, электрика вся рабочая. Сел- поехал. Остальное по телефону, обмен не интересен. Торг только возле капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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