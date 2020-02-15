Hyundai ix35 Дата публикации: 15.02.20 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 74,1 тыс. км Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю автомобиль в отличном и ухоженном состоянии, куплен был новым в автосалоне в декабре 2014 года, там же все время и обслуживался, в аварии никогда не был, одна хозяйка. Подогрев руля, передних сидений, зеркал, лобового и заднего стекла, сигнализация, автозапуск, климат- контроль, камера заднего вида, парктроники , шесть подушек безопасности, продается с двумя комплектами резины - зимней и летней, хранился в гараже. Полный комплект ключей и документов. Возможен торг при осмотре. Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Есть сервисная книжка. Своевременно обслуживался. В салоне не курили.