Hyundai ix35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 74,1 тыс. км
Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ирина
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю автомобиль в отличном и ухоженном состоянии, куплен был новым в автосалоне в декабре 2014 года, там же все время и обслуживался, в аварии никогда не был, одна хозяйка. Подогрев руля, передних сидений, зеркал, лобового и заднего стекла, сигнализация, автозапуск, климат- контроль, камера заднего вида, парктроники , шесть подушек безопасности, продается с двумя комплектами резины - зимней и летней, хранился в гараже. Полный комплект ключей и документов. Возможен торг при осмотре. Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Есть сервисная книжка. Своевременно обслуживался. В салоне не курили.
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