Hyundai ix35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 74,1 тыс. км

Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю автомобиль в отличном и ухоженном состоянии, куплен был новым в автосалоне в декабре 2014 года, там же все время и обслуживался, в аварии никогда не был, одна хозяйка. Подогрев руля, передних сидений, зеркал, лобового и заднего стекла, сигнализация, автозапуск, климат- контроль, камера заднего вида, парктроники , шесть подушек безопасности, продается с двумя комплектами резины - зимней и летней, хранился в гараже. Полный комплект ключей и документов. Возможен торг при осмотре. Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Есть сервисная книжка. Своевременно обслуживался. В салоне не курили.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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