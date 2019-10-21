Hyundai ix35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1999 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Валерий
Комплектация
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю авто в отличном состоянии.краска родная.не билась.чехлы.музыка.сигналка.подогревы всех сидений и т.д.автосалоны не звонить.продам сам.
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