Hyundai ix35

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1999 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю авто в отличном состоянии.краска родная.не билась.чехлы.музыка.сигналка.подогревы всех сидений и т.д.автосалоны не звонить.продам сам.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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