Hyundai ix35 Дата публикации: 21.10.19 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 125 тыс. км Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1999 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Комплектация Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю авто в отличном состоянии.краска родная.не билась.чехлы.музыка.сигналка.подогревы всех сидений и т.д.автосалоны не звонить.продам сам.