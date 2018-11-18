Hyundai ix35 Дата публикации: 3.12.18 Просмотров объявления: 18

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 112 тыс. км Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Ставрополь, Ставропольский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (8652) 53-33-81

Описание

В продаже автомобиль Hyundai ix35 2010г. Оригинальный пробег. Автомобиль в заводском окрасе. Оригинальный ПТС, один собственник. По технической части нареканий нет, так же без замечаний по кузову. Комплектация богатая, Камера заднего вида. Полный привод. Автомобиль оборудован Газобаллонным оборудованием.

Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.

КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

КЛЮЧАВТО-Select

• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.

• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.

• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.

• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.

• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.

• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.

• Наличный и безналичный расчет.

КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.

Данный автомобиль эксплуатировался в теплом климате Ставропольского края, где исключено воздействие дорожных реагентов.

. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.