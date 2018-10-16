Hyundai ix35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 104 тыс. км
Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1998 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Григорий
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Один хозяин Состояние отличное.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.