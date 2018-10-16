Один хозяин Состояние отличное.

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Имя: Григорий

Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2012

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