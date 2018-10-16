Hyundai ix35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 104 тыс. км

Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1998 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Григорий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Один хозяин Состояние отличное.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai ix35

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 113,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

700 тыс. руб.

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 117 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

827 тыс. руб.

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 68,95 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1040 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai ix35

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1185 тыс. руб.

Opel Antara

Подержанная, пробег 96,731 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

850 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 92 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

745 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале