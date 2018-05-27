Hyundai ix35

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 84,88 тыс. км

Цена: 835 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai ix35

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

895 тыс. руб.

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 134,388 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

745 тыс. руб.

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 156 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

725 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai ix35

Kia Sorento

Подержанная, пробег 107 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

924 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 118 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

704 тыс. руб.

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

895 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале