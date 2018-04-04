Hyundai ix35 Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 65 тыс. км Цена: 790 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, без дефектов, вложений не требует, не кредитный, не залоговый, не участвовал в ДТП. Оригинальная ПТС. Все родное, заводское. Сборка - Чехия. Салон чистый, не прокуренный. В такси не был. Возможен обмен на Subaru Forester от 2012 г. Обоснованный торг возможен с реальным покупателем у капота.