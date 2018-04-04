Hyundai ix35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 790 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Автомобиль в отличном состоянии, без дефектов, вложений не требует, не кредитный, не залоговый, не участвовал в ДТП. Оригинальная ПТС. Все родное, заводское. Сборка - Чехия. Салон чистый, не прокуренный. В такси не был. Возможен обмен на Subaru Forester от 2012 г. Обоснованный торг возможен с реальным покупателем у капота.
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