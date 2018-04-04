Hyundai ix35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 790 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, без дефектов, вложений не требует, не кредитный, не залоговый, не участвовал в ДТП. Оригинальная ПТС. Все родное, заводское. Сборка - Чехия. Салон чистый, не прокуренный. В такси не был. Возможен обмен на Subaru Forester от 2012 г. Обоснованный торг возможен с реальным покупателем у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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