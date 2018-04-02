Hyundai ix35

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 105,5 тыс. км

Цена: 820 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Голубой

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai ix35

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Афипский

800 тыс. руб.

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1100 тыс. руб.

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 158,2 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

765 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai ix35

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 186 тыс. км.
Краснодарский край, Ейск

680 тыс. руб.

BMW X1

Подержанная, пробег 115 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

990 тыс. руб.

Audi Q5

Подержанная, пробег 94 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

900 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале