Hyundai ix35 Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 0

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 120 тыс. км Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Афипский, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Один хозяин. Покупал в автосалоне. Состояние нового. Комплектация полная ЕВРО 2012. Парктроник передний и задний, камера заднего вида, мультимедиа, сабвуфер, подогрев передних и задних сидений, стёкол и зеркал, сигнализация с автозапуском, ксенон, автопарковщик и много чего ещё. Обмен на Шевроле Ниву и Тойоту Короллу( Авенсис) или другой ам на автомате. Продаю без номеров.