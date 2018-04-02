Hyundai ix35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Афипский, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Один хозяин. Покупал в автосалоне. Состояние нового. Комплектация полная ЕВРО 2012. Парктроник передний и задний, камера заднего вида, мультимедиа, сабвуфер, подогрев передних и задних сидений, стёкол и зеркал, сигнализация с автозапуском, ксенон, автопарковщик и много чего ещё. Обмен на Шевроле Ниву и Тойоту Короллу( Авенсис) или другой ам на автомате. Продаю без номеров.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.