Hyundai ix35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Афипский, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Один хозяин. Покупал в автосалоне. Состояние нового. Комплектация полная ЕВРО 2012. Парктроник передний и задний, камера заднего вида, мультимедиа, сабвуфер, подогрев передних и задних сидений, стёкол и зеркал, сигнализация с автозапуском, ксенон, автопарковщик и много чего ещё. Обмен на Шевроле Ниву и Тойоту Короллу( Авенсис) или другой ам на автомате. Продаю без номеров.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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