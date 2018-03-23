Hyundai ix35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 47 тыс. км

Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Борис

Телефон:

Описание

Машина в прекрасном состоянии, Покупали в конце Декабря 2015 г, ПТС именно 2015 г, на гарантии. Не битая не крашенная, Никогда в ДТП не попадала,Царапин нет, Вмятин нет, Стекла по кругу все Заводские, включая лобовое. Очень Бережная эксплуатация. Покупалась за наличные У Официального дилера , чеки и договора в имеются. ПТС оригинальный , Один хозяин , Два Ключа. Обслуживалась только у официального дилера, Сервисная книжка с отметками. Комлектация максимальная : полный привод, кожаный салон, сенсорный дисплей штатный,
gps навигация, громкая связь, камера заднего вида, диодные ходовые огни, биксенон, бортовой компьютер, громкая связь, датчики дождя и света , круиз контроль, климат контроль, парктроники передние и задние, зеркало с автозатимнением и компасом, помощь при спуске и в гору, омыватели фар, привод подогрев И складывание зеркал, погрев зоны дворников, подогрев стекол, атермальные стекла, подогрев всех сидений, подогрев руля, USB Bluetooth СD, радио, штатный сабвуфер, центральный замок, сигнализация с обратной связью и автозапуском, защита картера , радиатора И т. д., звонить до 22 00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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