Hyundai ix35 Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 47 тыс. км Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Борис Телефон:

Описание

Машина в прекрасном состоянии, Покупали в конце Декабря 2015 г, ПТС именно 2015 г, на гарантии. Не битая не крашенная, Никогда в ДТП не попадала,Царапин нет, Вмятин нет, Стекла по кругу все Заводские, включая лобовое. Очень Бережная эксплуатация. Покупалась за наличные У Официального дилера , чеки и договора в имеются. ПТС оригинальный , Один хозяин , Два Ключа. Обслуживалась только у официального дилера, Сервисная книжка с отметками. Комлектация максимальная : полный привод, кожаный салон, сенсорный дисплей штатный,

gps навигация, громкая связь, камера заднего вида, диодные ходовые огни, биксенон, бортовой компьютер, громкая связь, датчики дождя и света , круиз контроль, климат контроль, парктроники передние и задние, зеркало с автозатимнением и компасом, помощь при спуске и в гору, омыватели фар, привод подогрев И складывание зеркал, погрев зоны дворников, подогрев стекол, атермальные стекла, подогрев всех сидений, подогрев руля, USB Bluetooth СD, радио, штатный сабвуфер, центральный замок, сигнализация с обратной связью и автозапуском, защита картера , радиатора И т. д., звонить до 22 00.