Hyundai ix35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Hyundai IX35 2013 г выпуска по ПТС, куплена и поставлена на учет в конце 2013 г. МЕХАНИКА. В отличном состоянии. В хорошей комплектации с круизом, с двухзонным климатом камера заднего вида в зеркале заднего вида . Не бит. Без дефектов по кузову.По технической части Полностью обслужен. Установлена новая зимняя резина .Дополнительно были установлены защита картера, тонировка стекол. Два ключа . Подробнее по тел.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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