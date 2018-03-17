Hyundai ix35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Hyundai IX35 2013 г выпуска по ПТС, куплена и поставлена на учет в конце 2013 г. МЕХАНИКА. В отличном состоянии. В хорошей комплектации с круизом, с двухзонным климатом камера заднего вида в зеркале заднего вида . Не бит. Без дефектов по кузову.По технической части Полностью обслужен. Установлена новая зимняя резина .Дополнительно были установлены защита картера, тонировка стекол. Два ключа . Подробнее по тел.
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