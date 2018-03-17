Hyundai ix35 Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 100 тыс. км Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Hyundai IX35 2013 г выпуска по ПТС, куплена и поставлена на учет в конце 2013 г. МЕХАНИКА. В отличном состоянии. В хорошей комплектации с круизом, с двухзонным климатом камера заднего вида в зеркале заднего вида . Не бит. Без дефектов по кузову.По технической части Полностью обслужен. Установлена новая зимняя резина .Дополнительно были установлены защита картера, тонировка стекол. Два ключа . Подробнее по тел.