Hyundai ix35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 56 тыс. км
Цена: 880 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Антон
Телефон:
Описание
Отличное состояние. Почти как новый. Хорошая комплектация. Все целое, все родное. Делать абсолютно ничего не надо.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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