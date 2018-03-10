Hyundai ix35 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 56 тыс. км Цена: 880 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Антон Телефон:

Описание

Отличное состояние. Почти как новый. Хорошая комплектация. Все целое, все родное. Делать абсолютно ничего не надо.