Hyundai ix35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 56 тыс. км

Цена: 880 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Антон

Телефон:

Описание

Отличное состояние. Почти как новый. Хорошая комплектация. Все целое, все родное. Делать абсолютно ничего не надо.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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