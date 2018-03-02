Hyundai ix35 Дата публикации: 10.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 111 тыс. км Цена: 694 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Красный Информация о владельце Город Краснодар, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (861) 204-14-73

Описание

Птс оригинал.

Один владелец.

Весь кузов в заводском ЛКП.

Автомобиль эксплуатирован в краснодарском крае.

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