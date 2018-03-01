Hyundai ix35
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 35 тыс. км
Цена: 1070 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии. Один хозяин. ПТС - оригинал. Все сервисные книжки есть. Полностью обслужен. Вложений не требует. Покупалась за наличный расчет, все чеки, ТО предоставлю. Максимальная комплектация!
АКПП, ГУР, ABS, 8 SRS, ESP, ПЭП, Mp3, CD, AUX, USB, Под. Сидений, Туманки, Климат, Эл. Зеркала, Парктроники, Мультируль, Диски R - 18, Cистема курсовой стабилизации, Все оригинальные ключи. Возможен обмен в любую сторону! Автомобиль проверен по базам ГИБДД, банков и судебных приставов!
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