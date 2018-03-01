Hyundai ix35

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 35 тыс. км

Цена: 1070 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии. Один хозяин. ПТС - оригинал. Все сервисные книжки есть. Полностью обслужен. Вложений не требует. Покупалась за наличный расчет, все чеки, ТО предоставлю. Максимальная комплектация!
АКПП, ГУР, ABS, 8 SRS, ESP, ПЭП, Mp3, CD, AUX, USB, Под. Сидений, Туманки, Климат, Эл. Зеркала, Парктроники, Мультируль, Диски R - 18, Cистема курсовой стабилизации, Все оригинальные ключи. Возможен обмен в любую сторону! Автомобиль проверен по базам ГИБДД, банков и судебных приставов!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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