Hyundai ix35 Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 67 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 59,2 тыс. км Цена: 1020 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

За свою короткую историю у автомобиля был один хозяин и водитель , который его холил и лелеял . Заправлял качественным бензином , систематически мыл на бесконтактной мойке , а также проходил регламентное ТО на официальном дилере , но при этом не соблюдая регламент старался проходить ТО раньше указанного срока производителем авто. Штрафов , ограничений , залогов и всякого рода криминальных проблем у авто не может быть . За время эксплуатации у авто не красилась ни одна деталь, в ДТП не участвовала . Есть несколько сколов размером меньше иголочного ушка . Лобовое и все остальные стекла родные , запаска и домкрат ни разу не вытаскивались . Все остальные вопросы при личной встрече в дневное время по договоренности . Всем удачи . PS еще для тех, кто не понял слово не бита не крашена повторюсь у машины не красилась ни одна деталь включая бампера . И большая просьба , мне не интересно какие вы машины смотрели и в каких районах края , я отвечаю за свою машину и сам ее продаю. У меня она одна.