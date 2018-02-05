Hyundai ix35
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 935 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в идеальном состоянии с одним единственным хозяином, на гарантии, все ТО только у официального дилера в Хюндай-Центре, есть сервисная книжка со всеми отметками. Богатая максимальная комплектация: салон кожа, комбинированный большой монитор с камерой заднего вида, навигацией, блютусом и громкой связью, двухзонный климат-контроль, круиз контроль, датчики дождя и света, биксенон, подогревы всех сидений, зеркал, дворников, электрозеркала, диодная оптика и т. д. Машина местная, краснодарская, покупалась в Краснодаре в январе 14 года, изготовлена декабрь 13. Дополнительно установлено защита картера, сетка, коврики салон и багажник. Большая просьба, перекупщиков не беспокоить, небольшой торг номера в подарок.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.