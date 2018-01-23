Hyundai ix35
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 65,5 тыс. км
Цена: 930 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам айикса рестайлинг в отличном состоянии. Сделано большое ТО 60 (замена масел двигателя, автомата, фильтров, иридиевых свечей). Авто в максимальной комплектации для автомата. Есть всё. Подогревы сидущек всех, зеркал. Круиз- контроль. Магнитола с камерой заднего вида. Сонары зад. Подножки. Красивый практичный цвет. Авто не требует вложения. Лобовое стекло без трещин и сколов. Есть сколы на бампере. Остальное завод. Продаётся по причине, покупки другого авто. Цена адекватная за такую комплектацию. Торг. На обмен цена 1000000.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.