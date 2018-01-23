Hyundai ix35 Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 65,5 тыс. км Цена: 930 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам айикса рестайлинг в отличном состоянии. Сделано большое ТО 60 (замена масел двигателя, автомата, фильтров, иридиевых свечей). Авто в максимальной комплектации для автомата. Есть всё. Подогревы сидущек всех, зеркал. Круиз- контроль. Магнитола с камерой заднего вида. Сонары зад. Подножки. Красивый практичный цвет. Авто не требует вложения. Лобовое стекло без трещин и сколов. Есть сколы на бампере. Остальное завод. Продаётся по причине, покупки другого авто. Цена адекватная за такую комплектацию. Торг. На обмен цена 1000000.