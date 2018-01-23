Hyundai ix35

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 65,5 тыс. км

Цена: 930 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам айикса рестайлинг в отличном состоянии. Сделано большое ТО 60 (замена масел двигателя, автомата, фильтров, иридиевых свечей). Авто в максимальной комплектации для автомата. Есть всё. Подогревы сидущек всех, зеркал. Круиз- контроль. Магнитола с камерой заднего вида. Сонары зад. Подножки. Красивый практичный цвет. Авто не требует вложения. Лобовое стекло без трещин и сколов. Есть сколы на бампере. Остальное завод. Продаётся по причине, покупки другого авто. Цена адекватная за такую комплектацию. Торг. На обмен цена 1000000.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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