Hyundai ix35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 72 тыс. км
Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Руслан
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Описание
Дизель, полный привод, очень экономичный для своих габаритов. Все время в одних руках, все ТО проводились своевременно. В тех. части идеален, салон до сих пор как новый, по кузову есть пару мелких коцок, стекла все оригинал (кроме лобового), в ДТП не участвовал. Торг возможен при осмотре, обмен никакой не интересует.
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