Hyundai ix35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 72 тыс. км

Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Руслан

Телефон:

Описание

Дизель, полный привод, очень экономичный для своих габаритов. Все время в одних руках, все ТО проводились своевременно. В тех. части идеален, салон до сих пор как новый, по кузову есть пару мелких коцок, стекла все оригинал (кроме лобового), в ДТП не участвовал. Торг возможен при осмотре, обмен никакой не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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