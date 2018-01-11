Hyundai ix35 Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 72 тыс. км Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Описание

Дизель, полный привод, очень экономичный для своих габаритов. Все время в одних руках, все ТО проводились своевременно. В тех. части идеален, салон до сих пор как новый, по кузову есть пару мелких коцок, стекла все оригинал (кроме лобового), в ДТП не участвовал. Торг возможен при осмотре, обмен никакой не интересует.