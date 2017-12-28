Hyundai ix35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 56 тыс. км
Цена: 930 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Состояние нового автомобиля. Весь в родной краске,не красили даже бампера.
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