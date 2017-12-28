Hyundai ix35 Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 56 тыс. км Цена: 930 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Состояние нового автомобиля. Весь в родной краске,не красили даже бампера.