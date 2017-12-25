Hyundai ix35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 63 тыс. км
Цена: 995 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Абинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Автомобиль куплен в Юг Авто в конце 2014 г в канун новогодних праздников за наличный расчет (на что имеются все документы , чеки об оплате и чеки на доп оборудование). За всю свою короткую историю имел одного водителя и хозяина . Крашеных деталей, подкрасов кузова автомобиль не имеет весь в заводской краске включая бампера. Сервисная история до последнего км на официальном дилере. К выше написанному прилагаю фото документов авто проверяйте . В канун грядущих новогодних праздников всех с Наступающим Новым Годом. Всем удачных покупок
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