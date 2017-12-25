Hyundai ix35 Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 63 тыс. км Цена: 995 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Абинск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль куплен в Юг Авто в конце 2014 г в канун новогодних праздников за наличный расчет (на что имеются все документы , чеки об оплате и чеки на доп оборудование). За всю свою короткую историю имел одного водителя и хозяина . Крашеных деталей, подкрасов кузова автомобиль не имеет весь в заводской краске включая бампера. Сервисная история до последнего км на официальном дилере. К выше написанному прилагаю фото документов авто проверяйте . В канун грядущих новогодних праздников всех с Наступающим Новым Годом. Всем удачных покупок