Hyundai ix35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 63 тыс. км

Цена: 995 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Абинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль куплен в Юг Авто в конце 2014 г в канун новогодних праздников за наличный расчет (на что имеются все документы , чеки об оплате и чеки на доп оборудование). За всю свою короткую историю имел одного водителя и хозяина . Крашеных деталей, подкрасов кузова автомобиль не имеет весь в заводской краске включая бампера. Сервисная история до последнего км на официальном дилере. К выше написанному прилагаю фото документов авто проверяйте . В канун грядущих новогодних праздников всех с Наступающим Новым Годом. Всем удачных покупок

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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