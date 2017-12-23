Hyundai ix35 Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 84 тыс. км Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в хорошем состоянии,выпущен в августе 2013 года, обслуживается только у официалов, на гарантии от официального дилера и от салона "Ключ-Авто-select", недавно пройдено большое ТО, заменены все расходники, предмаксимальная комплектация. Приобретался в Ключ-Авто -select Краснодар.