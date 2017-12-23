Hyundai ix35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 84 тыс. км
Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Ирина
Телефон:
Описание
Продаю автомобиль в хорошем состоянии,выпущен в августе 2013 года, обслуживается только у официалов, на гарантии от официального дилера и от салона "Ключ-Авто-select", недавно пройдено большое ТО, заменены все расходники, предмаксимальная комплектация. Приобретался в Ключ-Авто -select Краснодар.
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