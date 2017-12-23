Hyundai ix35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 84 тыс. км

Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в хорошем состоянии,выпущен в августе 2013 года, обслуживается только у официалов, на гарантии от официального дилера и от салона "Ключ-Авто-select", недавно пройдено большое ТО, заменены все расходники, предмаксимальная комплектация. Приобретался в Ключ-Авто -select Краснодар.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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