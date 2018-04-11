Hyundai i40 Дата публикации: 9.06.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 54,62 тыс. км Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7(863)2-877-977

Описание

Оригинальный ПТС, один собственник, кожаный салон, ксенон, камера, навигация, два комплекта резины. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.