Hyundai i40

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 76 тыс. км

Цена: 870 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Не битый, не крашеный. Предмаксимальная комплектация, нет только панорамной крыши. Кожаный салон (в отличном состоянии, не затертый), ксенон, навигация, мультируль, подогрев зеркал, передних и задних сидений, руля, омыватели фар, камера заднего вида, передние и задние парктроники, электропривод водительского сидения, подрулевые лепестки, автозатемнение зеркала заднего вида, датчик света, датчик дождя. Торг у капота, минимальный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai i40

Hyundai i40

Подержанная, пробег 71,22 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

720 тыс. руб.

Hyundai i40

Подержанная, пробег 151 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

730 тыс. руб.

Hyundai i40

Подержанная, пробег 3,03 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1100 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai i40

Opel Insignia

Подержанная, пробег 107 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

744 тыс. руб.

Toyota Crown

Подержанная, пробег 105 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

820 тыс. руб.

Toyota Avensis

Подержанная, пробег 115,891 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

860 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале