Hyundai i40
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 76 тыс. км
Цена: 870 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Не битый, не крашеный. Предмаксимальная комплектация, нет только панорамной крыши. Кожаный салон (в отличном состоянии, не затертый), ксенон, навигация, мультируль, подогрев зеркал, передних и задних сидений, руля, омыватели фар, камера заднего вида, передние и задние парктроники, электропривод водительского сидения, подрулевые лепестки, автозатемнение зеркала заднего вида, датчик света, датчик дождя. Торг у капота, минимальный.
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