Hyundai i40 Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 76 тыс. км Цена: 870 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Не битый, не крашеный. Предмаксимальная комплектация, нет только панорамной крыши. Кожаный салон (в отличном состоянии, не затертый), ксенон, навигация, мультируль, подогрев зеркал, передних и задних сидений, руля, омыватели фар, камера заднего вида, передние и задние парктроники, электропривод водительского сидения, подрулевые лепестки, автозатемнение зеркала заднего вида, датчик света, датчик дождя. Торг у капота, минимальный.