Hyundai i40

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, все работает. Установлено хорошее газовое оборудование. Проверки за ваш счет. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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