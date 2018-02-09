Hyundai i40
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, все работает. Установлено хорошее газовое оборудование. Проверки за ваш счет. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.