Hyundai i40 Дата публикации: 5.02.18 Просмотров объявления: 37 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 2,015 тыс. км Цена: 840 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Предмаксимальная комплектация, сигнализация с авто запуском, без ДТП, сервисная книжка, два комплекта ключей, лобовое без трещин, ПТС оригинал, эксплуатация в 2015 году, возможен обмен на авто дешевле или готовый бизнес.