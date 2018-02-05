Hyundai i40

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 2,015 тыс. км

Цена: 840 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Предмаксимальная комплектация, сигнализация с авто запуском, без ДТП, сервисная книжка, два комплекта ключей, лобовое без трещин, ПТС оригинал, эксплуатация в 2015 году, возможен обмен на авто дешевле или готовый бизнес.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai i40

Hyundai i40

Подержанная, пробег 94,093 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

835 тыс. руб.

Hyundai i40

Подержанная, пробег 107 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

770 тыс. руб.

Hyundai i40

Подержанная, пробег 29,55 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1315 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai i40

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 56,874 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

800 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 90,001 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1000 тыс. руб.

Toyota Auris

Подержанная, пробег 20 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

737 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале