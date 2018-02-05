Hyundai i40
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 2,015 тыс. км
Цена: 840 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Предмаксимальная комплектация, сигнализация с авто запуском, без ДТП, сервисная книжка, два комплекта ключей, лобовое без трещин, ПТС оригинал, эксплуатация в 2015 году, возможен обмен на авто дешевле или готовый бизнес.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.