Hyundai i40
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 92 тыс. км
Цена: 815 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном техническом состоянии, по ПТС 13 года, крашеных деталей Нет, салон (кожа),камера заднего вида, адаптивные фары, бесключевой доступ, стёкла все родные включая лобовое, пробег подтверждён, новая зимняя резина Bridgestone. Царапин, потёртостей по кузову нет. Двигатель- коробка -кузов и ходовая без нареканий. Возможен обмен на авто.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.