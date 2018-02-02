Hyundai i40 Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 36 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 92 тыс. км Цена: 815 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии, по ПТС 13 года, крашеных деталей Нет, салон (кожа),камера заднего вида, адаптивные фары, бесключевой доступ, стёкла все родные включая лобовое, пробег подтверждён, новая зимняя резина Bridgestone. Царапин, потёртостей по кузову нет. Двигатель- коробка -кузов и ходовая без нареканий. Возможен обмен на авто.