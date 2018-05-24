Hyundai i30

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 99,09 тыс. км

Цена: 735 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородАксай, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai i30

Hyundai i30

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

565 тыс. руб.

Hyundai i30

Подержанная, пробег 20 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

693 тыс. руб.

Hyundai i30

Подержанная, пробег 71 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

479 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai i30

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 136,256 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

650 тыс. руб.

Honda Accord

Подержанная, пробег 49,058 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

552,8 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 23,15 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

620 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале