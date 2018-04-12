Hyundai i30 Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 64 тыс. км Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Северская, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии! Вложений не каких сел да поехал хоть на Камчатку.

Машина в жизни, как на фото. Все расходники меняли своевременно по пробегу или по мере выхода из строя. Машина очень бодрая (несмотря на 1, 4) и вместе с тем экономичная (6 - 7 л. по городу, траса 5,5). Есть все жизненноважные опции (2 пульта ЦЗ с автозапуском, подогрев сидений, 4 стеклоподъемника, эл. зеркала, Кондер, Музыка (USB aux iPod), датчик дождя, мультируль, адаптивные фары, адаптивный свет и т. д.

Геометрия и лонжероны ровные! Гнили нет. Колеса свежие. Также присутствует торг на бензин.