Hyundai i30
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 64 тыс. км
Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Северская, Краснодарский край
Имя: Владимир
Описание
Машина в хорошем состоянии! Вложений не каких сел да поехал хоть на Камчатку.
Машина в жизни, как на фото. Все расходники меняли своевременно по пробегу или по мере выхода из строя. Машина очень бодрая (несмотря на 1, 4) и вместе с тем экономичная (6 - 7 л. по городу, траса 5,5). Есть все жизненноважные опции (2 пульта ЦЗ с автозапуском, подогрев сидений, 4 стеклоподъемника, эл. зеркала, Кондер, Музыка (USB aux iPod), датчик дождя, мультируль, адаптивные фары, адаптивный свет и т. д.
Геометрия и лонжероны ровные! Гнили нет. Колеса свежие. Также присутствует торг на бензин.
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