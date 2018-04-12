Hyundai i30

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 64 тыс. км

Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Северская, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии! Вложений не каких сел да поехал хоть на Камчатку.
Машина в жизни, как на фото. Все расходники меняли своевременно по пробегу или по мере выхода из строя. Машина очень бодрая (несмотря на 1, 4) и вместе с тем экономичная (6 - 7 л. по городу, траса 5,5). Есть все жизненноважные опции (2 пульта ЦЗ с автозапуском, подогрев сидений, 4 стеклоподъемника, эл. зеркала, Кондер, Музыка (USB aux iPod), датчик дождя, мультируль, адаптивные фары, адаптивный свет и т. д.
Геометрия и лонжероны ровные! Гнили нет. Колеса свежие. Также присутствует торг на бензин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai i30

Hyundai i30

Подержанная, пробег 99 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

570 тыс. руб.

Hyundai i30

Подержанная, пробег 117,023 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Hyundai i30

Подержанная, пробег 25,971 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

720 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai i30

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 90 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 185,372 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

450 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 29,98 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

445,5 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале