Hyundai i30 Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 99 тыс. км Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Срочная продажа. Торг. Продаю Hyundai i30 чешской сборки, в эксплуатации с марта 2013 года. Я второй хозяин (покупал у знакомого), авто не в кредите, документы в полном порядке.

Автомобиль в идеальном состоянии, за время эксплуатации не красилось ни одной детали, есть недочеты по кузову (все видно на фото). Подробности по телефону. Торг у капота.