Hyundai i30

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 99 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Срочная продажа. Торг. Продаю Hyundai i30 чешской сборки, в эксплуатации с марта 2013 года. Я второй хозяин (покупал у знакомого), авто не в кредите, документы в полном порядке.
Автомобиль в идеальном состоянии, за время эксплуатации не красилось ни одной детали, есть недочеты по кузову (все видно на фото). Подробности по телефону. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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