Hyundai i30
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 99 тыс. км
Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Срочная продажа. Торг. Продаю Hyundai i30 чешской сборки, в эксплуатации с марта 2013 года. Я второй хозяин (покупал у знакомого), авто не в кредите, документы в полном порядке.
Автомобиль в идеальном состоянии, за время эксплуатации не красилось ни одной детали, есть недочеты по кузову (все видно на фото). Подробности по телефону. Торг у капота.
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