Hyundai i30
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 427 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
Максимальная комплектация, кожа, автомат, электро зеркала, парктроники, климат контроль, AUX, USB, iPOD, подогревы сидений и заднего стекла, противотуманные фары, не битая. Резина Мишлен лето, зиму отдам реальному покупателю, коврики зима+лето. Машина ездила по Краю. Пробег не мотаный.
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