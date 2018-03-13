Hyundai i30

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 427 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Максимальная комплектация, кожа, автомат, электро зеркала, парктроники, климат контроль, AUX, USB, iPOD, подогревы сидений и заднего стекла, противотуманные фары, не битая. Резина Мишлен лето, зиму отдам реальному покупателю, коврики зима+лето. Машина ездила по Краю. Пробег не мотаный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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