Hyundai i30 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 130 тыс. км Цена: 427 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Максимальная комплектация, кожа, автомат, электро зеркала, парктроники, климат контроль, AUX, USB, iPOD, подогревы сидений и заднего стекла, противотуманные фары, не битая. Резина Мишлен лето, зиму отдам реальному покупателю, коврики зима+лето. Машина ездила по Краю. Пробег не мотаный.