Hyundai i30

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 51 тыс. км

Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Одни хозяин, ПТС оригинал, покупали в Новороссийске автосалон Юг-Авто. Не бит не крашен, состояние нового автомобиля. В эксплуатации с 2015 года. Вложений не требует, все Т.О. У дилера (отметки в сервисной книге есть) торг! Обмен!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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