Hyundai i30 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 51 тыс. км Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Одни хозяин, ПТС оригинал, покупали в Новороссийске автосалон Юг-Авто. Не бит не крашен, состояние нового автомобиля. В эксплуатации с 2015 года. Вложений не требует, все Т.О. У дилера (отметки в сервисной книге есть) торг! Обмен!