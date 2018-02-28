Hyundai i30
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 51 тыс. км
Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Одни хозяин, ПТС оригинал, покупали в Новороссийске автосалон Юг-Авто. Не бит не крашен, состояние нового автомобиля. В эксплуатации с 2015 года. Вложений не требует, все Т.О. У дилера (отметки в сервисной книге есть) торг! Обмен!
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