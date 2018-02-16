Hyundai i30

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 53 тыс. км

Цена: 525 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Автомобиль очень экономичный, дешевая страховка, низкий налог. Состояние новой машины (только стоит в два раза дешевле), все узлы и агрегаты в норме, вся электрика работает. Любые проверки. Авто обслуживалось у дилера, есть сервисная книжка. В салоне не курили, салон чистый и ухоженный, еще не растворился запах новой машины. Установлена камера заднего вида. Адаптивные фары + бонус - зимняя резина на штампах в комплекте (как новая)! Расход трасса 5.9, город 6.9. Торг у капота. Возможен обмен, авто дешевле.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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