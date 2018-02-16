Hyundai i30 Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 53 тыс. км Цена: 525 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Автомобиль очень экономичный, дешевая страховка, низкий налог. Состояние новой машины (только стоит в два раза дешевле), все узлы и агрегаты в норме, вся электрика работает. Любые проверки. Авто обслуживалось у дилера, есть сервисная книжка. В салоне не курили, салон чистый и ухоженный, еще не растворился запах новой машины. Установлена камера заднего вида. Адаптивные фары + бонус - зимняя резина на штампах в комплекте (как новая)! Расход трасса 5.9, город 6.9. Торг у капота. Возможен обмен, авто дешевле.