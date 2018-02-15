Hyundai i30 Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 98 тыс. км Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал, 2 хозяина, в эксплуатации с 11.2010, железо в заводской краске, коробка мотор ходовка-все отлично, салон в прекрасном состоянии, сигнализация, защита картера, USB, AUX, подогревы сидений, 10 airbag, по остальным вопросам по телефону. Убедительная просьба с "щедрыми предложениями не беспокоить". Торг у автомобиля.