Hyundai i30

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал, 2 хозяина, в эксплуатации с 11.2010, железо в заводской краске, коробка мотор ходовка-все отлично, салон в прекрасном состоянии, сигнализация, защита картера, USB, AUX, подогревы сидений, 10 airbag, по остальным вопросам по телефону. Убедительная просьба с "щедрыми предложениями не беспокоить". Торг у автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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