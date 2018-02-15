Hyundai i30
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
ПТС оригинал, 2 хозяина, в эксплуатации с 11.2010, железо в заводской краске, коробка мотор ходовка-все отлично, салон в прекрасном состоянии, сигнализация, защита картера, USB, AUX, подогревы сидений, 10 airbag, по остальным вопросам по телефону. Убедительная просьба с "щедрыми предложениями не беспокоить". Торг у автомобиля.
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