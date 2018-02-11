Hyundai i30
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1591 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Датчик дождя
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Продаю автомобиль в хорошем состоянии. Все вопросы по телефону. Торг у капота
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.