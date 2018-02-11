Hyundai i30

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1591 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Датчик дождя

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Продаю автомобиль в хорошем состоянии. Все вопросы по телефону. Торг у капота

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai i30

Hyundai i30

Подержанная, пробег 258 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

380 тыс. руб.

Hyundai i30

Подержанная, пробег 82,002 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

675 тыс. руб.

Hyundai i30

Подержанная, пробег 104 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

514 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai i30

Ford Focus

Подержанная, пробег 59 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

485 тыс. руб.

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 99,93 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

420 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 133,315 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

380 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале