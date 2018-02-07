Hyundai i30 Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 35 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 103 тыс. км Цена: 457 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

2010 год по ПТС, я второй хозяин ПТС оригинал,автомат работает плавно, двигатель масло не ест, 126 сил, состояние очень хорошее, своевременное обслуживание, по ходовой всё исправно ни где не стучит не гремит, расходники заменены, климат контроль, мультируль, подогревы сидений, электростеклоподьемники 4 шт, подушки безопасности 10 шт. Система распределения тормозных усилий (EBD). Система курсовой устойчивости (ESP).