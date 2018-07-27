Hyundai i20

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 64,8 тыс. км

Цена: 423 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai i20

Hyundai i20

Подержанная, пробег 103 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

430,5 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai i20

Skoda Fabia

Подержанная, пробег 85 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

350 тыс. руб.

Hyundai Getz

Подержанная, пробег 48 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

380 тыс. руб.

Hyundai i20

Подержанная, пробег 103 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

430,5 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале