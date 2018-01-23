Hyundai i20
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 136 тыс. км
Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Пластуновская, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
ПТС оригинал, не битая, обслуживалась у ОД, в техническом плане без вложений, есть мелкие нюансы по кузову, салон чистый без дыр и запахов, богатая комплектация, 2 ключа. Хороший вариант для начинающих водителей. Есть небольшой торг после смотра.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter