Hyundai i20

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 136 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Пластуновская, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

ПТС оригинал, не битая, обслуживалась у ОД, в техническом плане без вложений, есть мелкие нюансы по кузову, салон чистый без дыр и запахов, богатая комплектация, 2 ключа. Хороший вариант для начинающих водителей. Есть небольшой торг после смотра.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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