Hyundai i20 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 136 тыс. км Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Пластуновская, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

ПТС оригинал, не битая, обслуживалась у ОД, в техническом плане без вложений, есть мелкие нюансы по кузову, салон чистый без дыр и запахов, богатая комплектация, 2 ключа. Хороший вариант для начинающих водителей. Есть небольшой торг после смотра.