Hyundai i20
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 102 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Екатерина
Описание
Продаем Хундай I-20 -1/4-100 л. с. Коробка АКПП в отличном состоянии, в нашей семье с момента покупки покупали у официального дилера. Машина полностью обслужена - поэтому коробка АКПП работает идеально, двигатель и ходовая тоже на отлично. Ездили очень аккуратно без аварий и ДТП, все поездки в основном (дет. сад , работа, дом). Комплектация: кондиционер, ABS, ГУР, ESP, подушки безопасности, подогревы сидений, 4- шт электростеклоподъемники, задний парктроник, бортовой компьютер, музыка USB, MP-3. AUX, с управлением на руле, полный комплект ключей, возможен торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.