Hyundai i20

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Екатерина

Телефон:

Описание

Продаем Хундай I-20 -1/4-100 л. с. Коробка АКПП в отличном состоянии, в нашей семье с момента покупки покупали у официального дилера. Машина полностью обслужена - поэтому коробка АКПП работает идеально, двигатель и ходовая тоже на отлично. Ездили очень аккуратно без аварий и ДТП, все поездки в основном (дет. сад , работа, дом). Комплектация: кондиционер, ABS, ГУР, ESP, подушки безопасности, подогревы сидений, 4- шт электростеклоподъемники, задний парктроник, бортовой компьютер, музыка USB, MP-3. AUX, с управлением на руле, полный комплект ключей, возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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