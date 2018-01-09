Hyundai i20 Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 102 тыс. км Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Екатерина Телефон:

Описание

Продаем Хундай I-20 -1/4-100 л. с. Коробка АКПП в отличном состоянии, в нашей семье с момента покупки покупали у официального дилера. Машина полностью обслужена - поэтому коробка АКПП работает идеально, двигатель и ходовая тоже на отлично. Ездили очень аккуратно без аварий и ДТП, все поездки в основном (дет. сад , работа, дом). Комплектация: кондиционер, ABS, ГУР, ESP, подушки безопасности, подогревы сидений, 4- шт электростеклоподъемники, задний парктроник, бортовой компьютер, музыка USB, MP-3. AUX, с управлением на руле, полный комплект ключей, возможен торг.