Hyundai i20

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 91 тыс. км

Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Бордовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал, 1 владелец, без ДТП, пробег реальный и подтверждённый, 2 ключа, салон в отличном состоянии, ничего не стучит и не гремит, автомат без пинков, сигнализация ШерХан, на зимней резине, лето в комплекте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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