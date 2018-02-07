Hyundai i20
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 91 тыс. км
Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Бордовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
ПТС оригинал, 1 владелец, без ДТП, пробег реальный и подтверждённый, 2 ключа, салон в отличном состоянии, ничего не стучит и не гремит, автомат без пинков, сигнализация ШерХан, на зимней резине, лето в комплекте.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.