Hyundai i20 Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 41 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 91 тыс. км Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Бордовый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал, 1 владелец, без ДТП, пробег реальный и подтверждённый, 2 ключа, салон в отличном состоянии, ничего не стучит и не гремит, автомат без пинков, сигнализация ШерХан, на зимней резине, лето в комплекте.